Венгрия намерена блокировать передачу Украине средств из фонда ЕС, пока не решится вопрос транзита нефти из РФ

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будапешт продолжит блокировать выделение средств Украине из Европейского фонда мира до решения проблемы с приостановкой Киевом транзита нефти российской компании «Лукойл». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы будем продолжать блокировать выделение средств из Европейского фонда мира до тех пор, пока Украина не решит проблему с „Лукойлом“, — приводит слова Сийярто агентство Reuters. По словам главы венгерской дипломатии, Еврокомиссия должна оказать давление на Киев для возобновления поставок нефти „Лукойла“ в Венгрию и Словакию через территорию Украины.

В комментарии телеканалу ATV глава МИД Венгрии заявил, что «пока Украина не решит этот вопрос, всем следует забыть о выплате 6,5 млрд евро в качестве компенсации за передачу оружия из Европейского фонда мира». «Как бы это выглядело, если бы мы внесли свой вклад в выплату 6,5 миллиардов евро, в то время как Украина угрожает безопасности наших энергопоставок?», — приводит канал слова Сийярто.