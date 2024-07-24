В Одесской области из-за взрывов повреждена припортовая инфраструктура
10:00 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Припортовая инфраструктура, расположенная в Измаильском районе Одесской области на юге Украины, получила повреждения в результате взрывов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.
«Произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждено три грузовых автомобиля», — написал он в своем телеграм-канале. Кипер также добавил, что на месте происшествия вспыхнул пожар, который оперативно потушили.
Ранее в ряде регионов Украины, в том числе в Одесской области, объявляли, а затем отменили воздушную тревогу.
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