МВД ФРГ запретило Исламский центр в Гамбурге и его подразделения

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел Германии запретило Исламский центр в Гамбурге (IZH) и его подразделения на территории ФРГ поскольку это, по его утверждению, исламская экстремистская организация, преследующая антиконституционные цели.

«Сегодня мы запретили Исламский центр в Гамбурге, который пропагандирует исламистскую тоталитарную идеологию в Германии», — сказала глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. Кроме того, по ее словам, Исламский центр в Гамбурге и его филиалы поддерживают шиитскую организацию «Хезболлах», деятельность которой в настоящее время запрещена на территории ФРГ, и распространяют агрессивный антисемитизм.

«После масштабных обысков, проведенных в ноябре 2023 года, наши органы безопасности тщательно изучили изъятые материалы. Серьезные подозрения настолько усилились в ходе этого расследования, что сегодня мы объявили запрет», — констатировала министр, добавив, что это еще один последовательный шаг в борьбе с исламистским экстремизмом. МВД Германии также утверждает, что деятельность Исламского центра в Гамбурге направлена на распространение идеологической концепции «исламской революции», которая якобы исходит от высшего руководства Ирана.

В министерстве подчеркнули, что для выявления других структур в настоящее время проводятся обыски на 53 объектах в 8 федеральных землях: Баварии, Берлине, Бремене, Гамбурге, Гессене, Мекленбурге-Передней Померании, Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии. Имущество конфисковано.