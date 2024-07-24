Украина намерена сорвать планы РФ в Африке - СМИ

10:20 Источник: Газета.Ru

Украина пытается сорвать планы РФ в Африке. Об этом пишет французское издание Le Point.

Согласно материалу, для этого Украина развивает дипломатические отношения со странами региона. Отмечается, что в марте 2022-го, во время голосования в ГА ООН по резолюции с осуждением российской специальной военной операции на Украине, 17 из 54 стран Африки воздержались.

По словам посла Украины в Сенегале и бывшего главы африканского отдела МИД Украины Юрия Пивоварова, в Киеве «были разочарованы отсутствием мужества некоторых стран», которых считали союзниками. Он добавил, что сейчас Украина наверстывает упущенное, активно работая на африканском направлении. "Газета.Ру"