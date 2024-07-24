«Хозяин Алтайских гор» теперь в Okko
10:35 24.07.2024
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Иллюстрация предоставлена пресс-службой Okko
Документальный фильм о жизни снежного барса «Хозяин Алтайских гор» впечатляет монументальностью и красотой съемок, трогает душевной историей снежных барсов Алтая, сообщает пресс-служба Okko. Кинолента отправляет зрителей в путешествие по местам Республики Алтай, где обитают редкие пятнистые хищники. В путешествии зрителей сопровождают знакомые голоса зоолога и телеведущего Николая Дроздова и актера Константина Хабенского, которые озвучили фильм.
Сюжет фильма разворачивается в Горном Алтае. Главный герой – котенок ирбиса, который только что появился на свет. Сотрудники национального парка «Сайлюгемский» назвали его Турал, что на алтайском языке означает «бессмертный». Турал – единственный из братьев-барсят, кто выжил во время зимней бескормицы. Когда угроза для жизни миновала, малыш внезапно пропал из поля зрения сотрудников национального парка. Выживет ли он в дикой природе, вернется ли в родной Сайлюгем – можно узнать из фильма.
«Я с огромным удовольствием принял участие в озвучивании этого фильма, который образно называется «Хозяин Алтайских гор». Действительно, снежного барса можно назвать хозяином Горного Алтая в мире животных, – рассказывает Николай Дроздов. – Можете себе представить, сколько представителей семейства кошачьих я видел? И могу с полной ответственностью заявить, что ирбис – самая красивая и грациозная дикая кошка на планете. И при этом – могучий хищник, идеально приспособленный для жизни в крайне суровых условиях. Наша общая задача – охранять барса, помогать ему в трудное время и, конечно, непрерывно наблюдать и изучать этого великолепного зверя, такого же прекрасного и таинственного, как и его родные горы».
В России осталось всего около 90 снежных барсов. Задача фильма «Хозяин Алтайских гор» – привлечь внимание к проблеме сокращения численности снежного барса и способствовать сохранению вида в нашей стране.
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