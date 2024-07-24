12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские власти располагают действующими планами по ликвидации весьма внушительного списка «врагов Украины», заявил подполковник Росгвардии, политический деятель, писатель Захар Прилепин, комментируя подрыв машины российского офицера в Москве.

Ранее ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что личности пострадавших при подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы установлены — ими оказались военнослужащий, участник СВО Андрей Торгашов и его супруга.

«В Москве в 06:30 [мск] подорвали „Тойоту“ с офицером МО. Он и [его] жена в тяжелом положении. Не думаю, что открою большой секрет. Общался тут со знающими людьми, они сказали, что у Киева действующие планы по ликвидации весьма внушительного списка „врагов Украины“. Включая автора этих строк», — написал он в своем телеграм-канале.

Прилепин также подчеркнул, что «никакие там возможные мирные переговоры их (власти Украины — прим. ТАСС) в Киеве не волнуют».