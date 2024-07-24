Путин поручил разрешить с 1 июля 2025 г. заселение в отели по водительским правам

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения россиян в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить с 1 июля 2025 г. возможность заселения граждан Российской Федерации в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения», — говорится в поручении.