Путин поручил разрешить с 1 июля 2025 г. заселение в отели по водительским правам
16:00 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения россиян в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«Обеспечить с 1 июля 2025 г. возможность заселения граждан Российской Федерации в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения», — говорится в поручении.
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