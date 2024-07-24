Гинцбург заявил, что испытания новой вакцины от рака могут начаться в следующем году

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Клинические испытания новой вакцины от рака могут быть начаты в середине следующего года. Об этом сообщил журналистам директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В лучшем случае они (клинические испытания — прим. ТАСС) начнутся в середине следующего года (2025 года — прим. ТАСС)», — сказал Гинцбург журналистам в кулуарах форума «Здоровое общество».