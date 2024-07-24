Турция продолжает встречи по украинскому вопросу, как открытые, так и закрытые - глава МИД Фидан

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция продолжит усилия по урегулированию украинского конфликта, проводя с его сторонами открытые и конфиденциальные переговоры. Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан.

«Мы готовы сделать все возможное в этом вопросе [урегулирования ситуации на Украине]. Конечно, продолжаются переговоры и встречи, как открытые, так и закрытые. Они ведутся и со сторонами конфликта, и с теми, кто поддерживает этот процесс. Мы делаем все возможное и продолжим прилагать усилия, так как обеспечение безопасности в бассейне Черного моря является для нас важным», — приводит слова Фидана телеканал «Сёзджу».