0
0
0
НОВОСТИ

Турция продолжает встречи по украинскому вопросу, как открытые, так и закрытые - глава МИД Фидан

20:20 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция продолжит усилия по урегулированию украинского конфликта, проводя с его сторонами открытые и конфиденциальные переговоры. Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан.

«Мы готовы сделать все возможное в этом вопросе [урегулирования ситуации на Украине]. Конечно, продолжаются переговоры и встречи, как открытые, так и закрытые. Они ведутся и со сторонами конфликта, и с теми, кто поддерживает этот процесс. Мы делаем все возможное и продолжим прилагать усилия, так как обеспечение безопасности в бассейне Черного моря является для нас важным», — приводит слова Фидана телеканал «Сёзджу».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:10 24.07.2024
Сбер с партнерами запустили онлайн проект по диагностике и профилактике деменции в России
0
25
19:50 24.07.2024
Установлена причина глобального сбоя устройств, работающих на ОС Windows - компания CrowdStrike
0
95
19:00 24.07.2024
Снятие блокировки с Instagram* Роскомнадзор пока не рассматривает
0
154
18:55 24.07.2024
Гинцбург заявил, что испытания новой вакцины от рака могут начаться в следующем году
0
161
18:27 24.07.2024
Британский премьер согласен с оценкой генерала Уокера, что война может начаться через три года
0
219
17:40 24.07.2024
Банька заявил, что в США стремятся заменить WADA
0
295
17:12 24.07.2024
«Зеленые» попросили Володина ввести полный запрет на использование животных в цирках
0
262
17:00 24.07.2024
Госдума приняла в I чтении законопроект о регулировании майнинговой деятельности
0
294
16:32 24.07.2024
В Харькове произошел шестой взрыв за сутки
0
319
16:12 24.07.2024
В 2023 году в мире голодал каждый 11-й человек, а в Африке — каждый 5-й — доклад
0
330

Возврат к списку