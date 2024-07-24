Турция продолжает встречи по украинскому вопросу, как открытые, так и закрытые - глава МИД Фидан
20:20 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция продолжит усилия по урегулированию украинского конфликта, проводя с его сторонами открытые и конфиденциальные переговоры. Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан.
«Мы готовы сделать все возможное в этом вопросе [урегулирования ситуации на Украине]. Конечно, продолжаются переговоры и встречи, как открытые, так и закрытые. Они ведутся и со сторонами конфликта, и с теми, кто поддерживает этот процесс. Мы делаем все возможное и продолжим прилагать усилия, так как обеспечение безопасности в бассейне Черного моря является для нас важным», — приводит слова Фидана телеканал «Сёзджу».
НОВОСТИ
- 20:10 24.07.2024
- Сбер с партнерами запустили онлайн проект по диагностике и профилактике деменции в России
- 19:50 24.07.2024
- Установлена причина глобального сбоя устройств, работающих на ОС Windows - компания CrowdStrike
- 19:00 24.07.2024
- Снятие блокировки с Instagram* Роскомнадзор пока не рассматривает
- 18:55 24.07.2024
- Гинцбург заявил, что испытания новой вакцины от рака могут начаться в следующем году
- 18:27 24.07.2024
- Британский премьер согласен с оценкой генерала Уокера, что война может начаться через три года
- 17:40 24.07.2024
- Банька заявил, что в США стремятся заменить WADA
- 17:12 24.07.2024
- «Зеленые» попросили Володина ввести полный запрет на использование животных в цирках
- 17:00 24.07.2024
- Госдума приняла в I чтении законопроект о регулировании майнинговой деятельности
- 16:32 24.07.2024
- В Харькове произошел шестой взрыв за сутки
- 16:12 24.07.2024
- В 2023 году в мире голодал каждый 11-й человек, а в Африке — каждый 5-й — доклад
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать