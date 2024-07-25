Сбер стал победителем премии «Наш вклад» за поддержку нацпроектов

13:58

Сбер стал победителем национальной премии «Наш вклад» за проекты, способствующие достижению национальных целей, и официально подтвердил статус «Партнер национальных проектов». В этом году эксперты выделили сразу десять проектов банка – они направлены на поддержку пяти национальных проектов: «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика», «Образование», «Экология» и «Демография».

«Развитие нашей страны, повышение уровня и качества жизни каждого человека – важнейшая задача, которую государство, бизнес и НКО должны решать вместе, – подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. – Сбер запускает и активно развивает проекты не только для финансового сектора, бизнеса, образовательной, цифровой, медицинской и других сфер, которые способствуют достижению национальных целей, но и социальные: благотворительные, экологические проекты. С переходом к новой Стратегии 2026, в центре которой человек и его потребности, мы будем прикладывать еще больше усилий в этом направлении».

Среди победителей – исследовательский проект «Индекс предпринимательской образовательной активности» и проект «Студенческий акселератор (SberStudent)», которые содействуют решению задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» (и федеральных проектов «Помощь в развитии бизнеса» и «Поддержка начинающих предпринимателей» соответственно).

«Индекс предпринимательской образовательной активности» посвящен анализу образовательных программ для предпринимателей и людей, желающих ими стать. Проект комплексно охватывает весь российский рынок предпринимательского образования.

Исследование проводят совместно ряд компаний и организаций: Сбер, Минэкономразвития России, Ассоциация развития финансовой грамотности, Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ, Торгово-промышленная палата РФ, Российский экспортный центр, Нетология и другие участники. За четыре года в субъектах РФ реализовано более 13 тыс. программ и курсов (преимущественно через региональные центры МойБизнес и другие организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства). Через них прошли обучение более 700 тыс. человек. Изучается опыт всех субъектов РФ: кто, чему и как учится на таких программах.

Акселератор SberStudent рассчитан на студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей вузов – это бесплатная программа по обучению основам предпринимательства, запуску бизнес-проектов и поддержке молодых предпринимателей. Для участия необязательно иметь готовый проект и команду. Все это можно обрести в ходе программы.

Достижению целей национального проекта «Образование» способствовали сразу три проекта Сбера. Два из них – платформа «Сберегаем вместе» и библиотека знаний «Кибрарий» – в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», а «Школьный акселератор» – федерального проекта «Успех каждого ребенка».

«Сберегаем вместе» – платформа Сбера про экологичный и здоровый образ жизни, полезные привычки, саморазвитие, помощь людям и заботу о природе. Ежедневно на платформе публикуются статьи, новости и тренды, практические советы и экспертное мнение по важным темам в области ESG и устойчивого развития. В этом году на платформе запущен личный кабинет и подписка на материалы, которые помогают пользователям участвовать в благотворительных, волонтерских, экологических и социальных инициативах страны.

Библиотека знаний «Кибрарий» – один из самых крупных российских образовательных порталов по кибербезопасности и privacy-культуре. Там собраны более 450 материалов для разной аудитории. Есть интерактивный словарь терминов, образовательные курсы, обучающие статьи, памятки, инфографика, видеоматериалы о схемах обмана, собственные расследования Сбера и аналитика о киберкриминале, экспертная позиция профильных специалистов и многое другое.

«Школьный акселератор» – бесплатная программа для учеников 8-11 классов школ, колледжей и техникумов по обучению основам предпринимательства, проектному управлению и мягким навыкам. С 2022 года акселератор включен в список утвержденных Министерством просвещения РФ интеллектуальных и творческих конкурсов, победители которых могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Участвовать в программе могут все, вступительных испытаний нет, не нужны идеи для будущего стартапа или команда – их можно найти в акселераторе.

Акции Сбера «Дни Волги» и «Сохраним лес вместе!» поддержали национальный проект «Экология» (федеральные проекты «Оздоровление Волги» и «Сохранение лесов» соответственно).

Сбер совместно с некоммерческим фондом «Без рек как без рук» впервые провели акцию «Дань Волге в День Волги» еще в мае 2021 года. Тогда волонтеры акции одновременно взяли пробы воды в 15 городах, расположенных по течению реки – от Твери до Астрахани. В июне 2022 года исследование приобрело большие масштабы – количество проб увеличили до 30 штук для более полного анализа гидрохимических параметров Волги. Кроме того, волонтеры Сбера проводили субботники, чистили берега реки от мусора, выпускали мальков в реку.

В рамках собственной программы «Сохраним лес вместе» в 2021-2023 годах Сбер реализовывал программу по восстановлению лесов в России с глобальной целью – посадить один миллион деревьев за три года. Каждый сезон в восстановлении лесов участвовали сотрудники банка из разных регионов.

Национальный проект «Цифровая экономика» (федеральные проекты «Цифровые технологии» и «Цифровая экономика») поддержали два проекта Сбера: «Виртуальный ассистент по вопросам кибербезопасности» и Sber Privacy Journal.

Виртуальный ассистент по вопросам кибербезопасности – тренажер и помощник, цель которого обучить население страны противостоять актуальным схемам мошенничества и повысить знания по кибербезопасности. В нем собраны симуляторы мошеннических схем, советы по кибербезопасности, тесты, видеоролики и другие материалы, повышающие уровень осведомленности населения по вопросам кибербезопасности.

Sber Privacy Journal – корпоративное издание от экспертов Института DPO СберБанка о развитии приватности, вопросах регулирования, влиянии Big Data, искусственного интеллекта и новых технологий на персональные данные и о том, как защищается персональная информация в эпоху киберугроз. Все статьи написаны практиками – экспертами Сбера, которые ежедневно непосредственно участвуют в этом процессе.

Национальный проект «Демография» (федеральный проект «Старшее поколение») поддержал Волонтерский проект заботы о когнитивном здоровье старших Деменция.net. Он направлен на помощь людям «серебряного» возраста. Повышение осведомленности населения о деменции и способах продления активной жизни – ключевая цель проекта. Высококвалифицированные волонтеры, прошедшие специальное обучение, проводят просветительские мероприятия, тренинги, когнитивные тестирования, оказывают поддержку родственникам пациентов с деменцией. Проект реализуется в партнерстве с благотворительным фондом «Память поколений».