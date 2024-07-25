0
0
0
НОВОСТИ

Украине некуда девать добытый уголь: энергоблоки разрушены, а на экспорт он не идет – депутат Рады

19:45 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Добыча угля на Украине временно останавливается из-за повреждений энергетических блоков электростанций, на складах накопилось избыточная масса топлива. Об этом заявил депутат Верховной рады, первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

«У нас нет критической проблемы с углем, так как, наоборот, компании государственные и частные, которые владеют или добывают уголь, по сути, это компания „ДТЭК“ и государственные компании, которые подчиненны Минэнерго. Они, наоборот, сегодня приостанавливают добычу угля, так как, по сути, его некуда девать. Блоки [энергетические] разрушены, на экспорт наш уголь никак не идет», — сказал он в эфире телеканала «Киев-24».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:25 25.07.2024
О сроках возвращения корабля Starliner с МКС NASA пока так и не знает
0
157
18:15 25.07.2024
Скорость загрузки YouTube на десктопах скоро снизиться на 40%, а позже до 70% - Хинштейн
0
295
17:40 25.07.2024
Увеличивается число несовершеннолетних, служащих в Бундесвере — DPA
0
237
17:12 25.07.2024
Япония в 30 раз нарастила число учений с НАТО — Патрушев
0
293
17:00 25.07.2024
CAS отклонил апелляцию российской стороны по делу фигуристки Валиевой
0
294
16:32 25.07.2024
Россия в 2023 г. нарастила поставки нефтепродуктов в Африку в 3,5 раза
0
315
16:12 25.07.2024
Дума запрещает рекламу на сайтах экстремистских и нежелательных в РФ организаций
0
308
16:00 25.07.2024
ЕК не приняла мер против Киева за блокировку поставок нефти Венгрии и Словакии
0
372
15:32 25.07.2024
США стали империей лжи из-за повсеместного использования дезинформации — МО КНР
0
373
15:12 25.07.2024
Украинские новобранцы не хотят воевать - бельгийский телеканал
0
402

Возврат к списку