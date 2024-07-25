Украине некуда девать добытый уголь: энергоблоки разрушены, а на экспорт он не идет – депутат Рады
19:45 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Добыча угля на Украине временно останавливается из-за повреждений энергетических блоков электростанций, на складах накопилось избыточная масса топлива. Об этом заявил депутат Верховной рады, первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.
«У нас нет критической проблемы с углем, так как, наоборот, компании государственные и частные, которые владеют или добывают уголь, по сути, это компания „ДТЭК“ и государственные компании, которые подчиненны Минэнерго. Они, наоборот, сегодня приостанавливают добычу угля, так как, по сути, его некуда девать. Блоки [энергетические] разрушены, на экспорт наш уголь никак не идет», — сказал он в эфире телеканала «Киев-24».
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