Экономика очень уязвима и плохо «слушается руля» при высокой инфляции — Набиуллина
13:05 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала экономику очень уязвимой, она плохо «слушается руля» при высокой инфляции. Об этом глава ЦБ РФ заявила в ходе выступления в Совете Федерации.
«Что будет если при этой ограниченности ресурсов подстегивать спрос? Он просто весь уйдет в ускорение инфляции, а экономика начнет замедляться, более того — возникнет риск свалиться в глубокую рецессию. При высокой и ускоряющейся инфляции экономика очень уязвима, она „плохо слушается руля“, и нам в наших обстоятельствах этого позволить никак нельзя», — сказала она.
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