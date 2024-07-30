РФ в июле практически обогнала США по объемам поставок СПГ в Европу — Bloomberg
17:12 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в июле практически опередила США по объемам экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, несмотря на попытки политиков заблокировать поставки российского топлива. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Оно отмечает, что это стало возможным в первую очередь из-за резкого сокращения импорта европейцами топлива из США, благодаря чему разрыв между двумя странами сократился до минимального показателя с конца 2021 года.
Bloomberg указывает, что такая тенденция иллюстрирует стремление поставщиков американского СПГ всегда выбирать более высокооплачиваемые регионы для отправки туда танкеров с топливом. В июле основные поставки СПГ из США пришлись на Азию, где спрос резко увеличился из-за жаркой погоды. Кроме того, агентство подчеркивает, что Европа по-прежнему сталкивается с трудностями, пытаясь отказаться от поставок газа из РФ.
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