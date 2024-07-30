В Секретной службе США считают, что главную ошибку при покушении на Трампа совершили правоохранители Пенсильвании

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретная служба США считает, что ключевую ошибку в охране кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания допустили местные правоохранительные органы, а не спецслужбы. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности директора ведомства Рональд Роу.

По его словам, именно местные правоохранители позволили стрелку получить доступ на крышу здания, откуда он стрелял в Трампа. «Нам сказали, что здание будет прикрываться. Во второй половине дня состоялась личная встреча наших руководителей», — сказал он на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США и комитете по национальной безопасности и делам правительственных учреждений.

«Мы посчитали, что этим будет будут заниматься [сотрудники правоохранительных органов] штата и местные, — добавил он. — Мы сделали предположение, что там будут присутствовать органы правопорядка, что там будет достаточно глаз, чтобы следить за всем».