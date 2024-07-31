ПВО за ночь сбила 19 украинских беспилотников над регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО в течение ночи сбили 19 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе 11 над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на объекты на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, 4 над Брянской, по 1 БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым», — сообщили там.