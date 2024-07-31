ГД ввела прекращение гражданства РФ за непостановку на воинский учет
15:00 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и сразу в целом закон, устанавливающий возможность прекращения гражданства РФ на основании неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
Законопроект, направленный на обязательное исполнение новыми гражданами РФ обязанности по защите Отечества, был внесен в Госдуму накануне группой депутатов от всех фракций во главе с председателем Думы Вячеславов Володиным. Поправками дополняется закон «О гражданстве РФ».
Согласно действующим нормам, основанием для прекращения гражданства России является в том числе сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ и законы страны, что выражается в совершении преступлений или действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ. Нововведение дополняет эту норму положением о том, что неисполнение законодательства РФ выражается в том числе и в неисполнении обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
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