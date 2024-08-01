Будапешт заверил ЕС, что считает миссию мира по Украине завершенной — El País

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Венгрии заверили государства — члены Евросоюза, что считают миротворческую миссию по Украине завершенной. С таким утверждением выступила испанская газета El País.

Издание пишет о кризисе в отношениях между Будапештом и ЕС на фоне близости премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Россией, блокирования фондов военной помощи Киеву, а также из-за визитов главы кабмина в Россию, Китай и встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом. Как отмечает газета, учитывая начало председательства Венгрии в Совете ЕС, эти шаги Орбана вызвали ярость европейских институтов и многих стран — членов ЕС.

После полемики венгерский министр по делам ЕС Янош Бока направил в государства Евросоюза ноту, в которой говорится о том, что Будапешт считает миротворческую миссию завершенной, утверждает El País со ссылкой на несколько дипломатических источников. Тем не менее, как пишет газета, европейские столицы считают, что премьер Венгрии может возобновить ее, когда захочет.