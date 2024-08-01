Группа "Зверобой" встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

17:00

Музыканты исполнили перед посетителями пункта несколько композиций.

Фото агентства "Москва"

В Москве участники рок-группы «Зверобой» (Александр Носков, Дмитрий Сосов, Алексей Иовчев и Сергей Кифак) дали концерт перед посетителями Единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. «Мы, московская группа «Зверобой», хотели бы пожелать военнослужащим победы, Божьей милости и вернуться домой живыми и здоровыми, - заявил вокалист группы Александр Носков. - И чтобы наша страна преобразилась, когда они вернутся домой. Мне кажется, что здесь все хорошо. Очередей нет, и организация призывного пункта на высшем уровне – система отлажена. Система поставлена на поток, и это добрый знак».



Как уже сообщала «НГ», Единый пункт отбора на военную службу по контракту действует в Москве с 1 апреля 2023 года. Он работает ежедневно на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1, с 9:00 до 18:00 в будни, в субботу - с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.



Записаться на посещение пункта отбора можно на портале mos.ru. Консультацию о прохождение службы по контракту и формах поддержки военнослужащих и их семей можно получить, позвонив по номеру горячей линии 117. Кроме того, сведения о службе по контракту предоставляет чат-бот @MskContract_bot в Telegram.