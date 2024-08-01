Группа "Зверобой" встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
17:00 01.08.2024
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Музыканты исполнили перед посетителями пункта несколько композиций.
Фото агентства "Москва"
Как уже сообщала «НГ», Единый пункт отбора на военную службу по контракту действует в Москве с 1 апреля 2023 года. Он работает ежедневно на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1, с 9:00 до 18:00 в будни, в субботу - с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.
Записаться на посещение пункта отбора можно на портале mos.ru. Консультацию о прохождение службы по контракту и формах поддержки военнослужащих и их семей можно получить, позвонив по номеру горячей линии 117. Кроме того, сведения о службе по контракту предоставляет чат-бот @MskContract_bot в Telegram.
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