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НОВОСТИ

Участников фестиваля «Лето в Москве» познакомят с техниками росписи и создания мозаики — Сергунина

17:18 01.08.2024

В Москве на площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в августе состоятся события, посвященные истории города и памятникам архитектуры. По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, программа была подготовлена столичным Департаментом культурного наследия. В частности, было запланировано около 70 творческих мастер-классов, профориентационных игр и экскурсий. «Посетителей познакомят со знаковыми историческими объектами, разными техниками росписи, создания мозаичных панно и витражей. Занятия будут интересны и взрослым, и детям», — заявила Сергунина.

В частности, на четырех площадках горожане смогут расписывать с применением различных техник керамические плитки, с изображениями памятников архитектуры. В частности, 1 августа в 14:00 мастер-класс состоится на Профсоюзной улице, 2 августа в 14:00, 4 августа - в 12:00 и 14:00, а 5 августа в 18:00 - на улице Грекова. Поклонников этого вида творчества 6 августа в 18:00 ждут на улице Теплый Стан, а 7 августа в 18:00, 8 августа в 14:00 и 10 августа в 12:00 и 14:00 — на площади Славы.

Кроме того, 3 августа в культурно-досуговом центре парка «Ходынское поле» предлагают занятия по составлению мозаичных панно с изображением фонтана «Золотой колос» на ВДНХ, Большого театра и Московского Кремля. Занятия начнутся в 12:00 и 14:00.

Также с помощью техники золочения горожан научат превращать копии фрагментов лепнины столичных зданий в стильные детали интерьера. Мастер-классы будут проходить 5 августа в 18:00 на улице Теплый Стан, а также 11 августа в 12:00 и 14:00 на улице Перерве.

Напомним, фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» стартовал 1 июня и продлится до 8 сентября. Он проходит более чем на 600 площадках в разных районах города. При этом горожане могут стать не только участниками, но и организаторами культурных, спортивных, развлекательных, познавательных событий.

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