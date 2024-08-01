Путин подписал указы о помиловании участников обмена задержанными и заключенными

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Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Викторовича, Курмашевой Алсу Хамидовны, Чанышевой Лилии Айратовны, Останина Вадима Валерьевича, Фадеевой Ксении Владиславовны, Скочиленко Александры Юрьевны, Яшина Ильи Валерьевича, Пивоварова Андрея Сергеевича, Орлова Олега Петровича, - сообщается на официальном сайте президента РФ.



Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.

Российская сторона благодарна Президенту Белоруссии А.Г.Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Р.Кригера.

Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена.

