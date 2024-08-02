В РФ почти на четверть выросло число погибших из-за нарушения ПДД водителями-иностранцами

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате нарушения правил дорожного движения водителями-иностранцами в России в первом полугодии выросло на 23,4%, при этом общее количество ДТП по их вине сократилось. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре МВД РФ о дорожно-транспортной аварийности, с которым ознакомился ТАСС.

«В первом полугодии 2024 года зафиксирован значительный рост числа погибших (+23,4%, 243) из-за нарушения ПДД водителями-гражданами иностранных государств. При этом количество ДТП сократилось на 1,3% (2 467), число раненых — на 3,9% (3 201)», — сказано в материалах.

В обзоре говорится, что иностранные водители были виновны почти в двух третях (65,7%) от всех ДТП с их участием. «Наибольшее значение коэффициента виновности отмечается среди водителей-граждан Узбекистана (67,1%), Армении (65,7%), Таджикистана (64,1%), Киргизской Республики (63,4%)», — сказано в обзоре.

ДТП по вине водителей-иностранцев составляют 4,9% от общего количества ДТП, произошедших из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств.