В РФ почти на четверть выросло число погибших из-за нарушения ПДД водителями-иностранцами
10:32 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в результате нарушения правил дорожного движения водителями-иностранцами в России в первом полугодии выросло на 23,4%, при этом общее количество ДТП по их вине сократилось. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре МВД РФ о дорожно-транспортной аварийности, с которым ознакомился ТАСС.
«В первом полугодии 2024 года зафиксирован значительный рост числа погибших (+23,4%, 243) из-за нарушения ПДД водителями-гражданами иностранных государств. При этом количество ДТП сократилось на 1,3% (2 467), число раненых — на 3,9% (3 201)», — сказано в материалах.
В обзоре говорится, что иностранные водители были виновны почти в двух третях (65,7%) от всех ДТП с их участием. «Наибольшее значение коэффициента виновности отмечается среди водителей-граждан Узбекистана (67,1%), Армении (65,7%), Таджикистана (64,1%), Киргизской Республики (63,4%)», — сказано в обзоре.
ДТП по вине водителей-иностранцев составляют 4,9% от общего количества ДТП, произошедших из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств.
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