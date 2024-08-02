Лукашенко заявил, что Байден не имел отношения к обмену заключенными между РФ и Западом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американский лидер Джо Байден не имел никакого отношения к обмену заключенными между Россией и странами Запада, он пытается «набивать» на этом авторитет.

Как сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня», в ходе общения с жителями Мозырского района Гомельской области Лукашенко также отметил, что обмен был организован исключительно по линии спецслужб, не привлекались даже дипломаты. При этом белорусская сторона оказала посильное содействие.