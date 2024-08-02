Суд дал 23 года колонии выжившему участнику захвата в ростовском СИЗО по первому делу
12:32 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Южный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии Даниила Камнева — выжившего участника захвата заложников в ростовском СИЗО — по делу о подготовке взрыва в здании ОМВД Кисловодска, сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.
Уголовное дело Камнева, которого также обвиняют в захвате заложников в ростовском СИЗО в июне 2024 года, о подготовке теракта в здании ОМВД Кисловодска слушается в Южном окружном военном суде, в ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить фигуранту 28 лет колонии.
«Суд постановил признать Камнева виновным и назначить ему 23 года колонии», — сказал судья.
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