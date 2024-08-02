Семья осужденного в РФ американца Фогела обвинила США в двойных стандартах и безразличии
13:20 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация продемонстрировала двойные стандарты, несправедливость и безразличие, не добившись включения в список на обмен бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогела, осужденного в России за контрабанду наркотиков. С таким заявлением выступила в четверг семья американца.
«Непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранных граждан, которые были задержаны гораздо позже Марка, отказалось сделать то же самое для Марка Фогела. Такая вопиющая несправедливость и безразличие недопустимы. Это неправильно и нечестно», — говорится в их заявлении.
Родственники гражданина США отметили, что Фогел «не богат, не знаменит, у него нет могущественных покровителей», и потому за него борется его 95-летняя мать и члены семьи. «Но эта борьба сопровождается не поддержкой и пониманием, а сопротивлением и двойными стандартами», — указывается в тексте.
Фогел — преподаватель англо-американской школы в Москве, ранее был сотрудником посольства США в России. До мая 2021 года он обладал дипломатическим статусом. Был задержан по прибытии в Москву 14 августа 2021 года авиарейсом из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево при прохождении «зеленого коридора» он был остановлен сотрудниками таможни. Причиной стала реакция на его багаж служебных собак. В ходе таможенного контроля в багаже иностранца обнаружили марихуану и гашишное масло. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог ранее использовать свой дипломатический статус для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся школ. Фогел был приговорен судом к 14 годам заключения за контрабанду наркотиков.
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