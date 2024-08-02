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ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка, есть раненые

13:00 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с беспилотника рынок в микрорайоне Абакумова на западе Донецка. Пострадали шесть человек, сообщила журналистам одна из сотрудниц рынка Анастасия.

«Его (беспилотник — прим. ТАСС) почти никто не слышал. Скинули [боеприпас] — шесть человек ранило, два — сильно. А так — никто даже не заметил, когда он подлетел. Часто [летают дроны]. Они сюда, как домой к себе ходят. Честно, что за дрон, мы не видели, но была граната. Они именно гранату кинули, потому что когда идут вот эти камикадзе, намного сильнее взрывы получаются. А здесь стояла толпа, они просто в толпу кинули», — сказала Анастасия.

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