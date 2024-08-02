Дети русских разведчиков лишь в самолете узнали, что они русские — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети российских разведчиков-нелегалов, вернувшихся на Родину в результате обмена, лишь в самолете узнали, что они русские. Они даже не говорили по-русски и узнали, кто такой президент РФ Владимир Путин, лишь в Москве, поделился на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары, — рассказал представитель Кремля. — Когда дети спустились по трапу самолета — они по-русски не говорят, — и как раз Путин их поприветствовал по-испански, он сказал Buenas noches (исп. „доброго вечера“ — прим. ТАСС)».

«Дети нелегалов — они спрашивали вчера у родителей, кто это такой их встречает, они даже не знали, кто такой Путин», — рассказал также Песков.