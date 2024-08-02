0
0
2
НОВОСТИ

Дети русских разведчиков лишь в самолете узнали, что они русские — Песков

13:32 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети российских разведчиков-нелегалов, вернувшихся на Родину в результате обмена, лишь в самолете узнали, что они русские. Они даже не говорили по-русски и узнали, кто такой президент РФ Владимир Путин, лишь в Москве, поделился на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары, — рассказал представитель Кремля. — Когда дети спустились по трапу самолета — они по-русски не говорят, — и как раз Путин их поприветствовал по-испански, он сказал Buenas noches (исп. „доброго вечера“ — прим. ТАСС)».

«Дети нелегалов — они спрашивали вчера у родителей, кто это такой их встречает, они даже не знали, кто такой Путин», — рассказал также Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 02.08.2024
Семья осужденного в РФ американца Фогела обвинила США в двойных стандартах и безразличии
0
84
13:05 02.08.2024
Нацбанк ухудшил прогноз по оттоку населения с Украины
0
106
13:00 02.08.2024
ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка, есть раненые
0
120
12:32 02.08.2024
Суд дал 23 года колонии выжившему участнику захвата в ростовском СИЗО по первому делу
0
155
12:20 02.08.2024
Хорватию нельзя считать надежной страной для транзита нефти в Венгрию и Словакию — Сийярто
0
176
12:05 02.08.2024
Молдавия «играми» с историей готовит себе судьбу Украины — Медведев
0
183
12:00 02.08.2024
Лукашенко заявил, что Байден не имел отношения к обмену заключенными между РФ и Западом
0
175
11:32 02.08.2024
Медведев назвал лицемерием планы Кишинева объявить геноцидом голод 1946–1947 годов
0
227
11:20 02.08.2024
Киев надеется получить от Запада $90 млрд в течение двух с половиной лет
0
222
11:05 02.08.2024
Среди погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле двое детей
0
225

Возврат к списку