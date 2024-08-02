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Совфед дал согласие на лишение неприкосновенности сенатора Савельева

15:00 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации дал согласие на лишение неприкосновенности сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Решение было принято в закрытой части заседания после того, как председатель СФ выступила с речью и подвела итоги весенней сессии, сообщил ТАСС глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности Савельева из-за его причастности к организации убийства.

«Не только поступило обращение, но мы рассмотрели и дали согласие», — сказал Тимченко.

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