Совфед дал согласие на лишение неприкосновенности сенатора Савельева

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации дал согласие на лишение неприкосновенности сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Решение было принято в закрытой части заседания после того, как председатель СФ выступила с речью и подвела итоги весенней сессии, сообщил ТАСС глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности Савельева из-за его причастности к организации убийства.

«Не только поступило обращение, но мы рассмотрели и дали согласие», — сказал Тимченко.