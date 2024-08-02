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РФ сожалеет, что Олимпиада стала жертвой псевдолиберальных извращений — Песков

15:12 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олимпийское движение становится жертвой псевдолиберальных проявлений, граничащих с извращениями. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в общении с журналистами вызвавший широкий общественный резонанс бой на Играх в Париже между алжиркой Иман Хелиф, ранее провалившей гендерный тест, и итальянкой Анджелой Карини.

«Бой не смотрели, но и, честно говоря, особого желания нет», — подчеркнул Песков.

Он выразил сожаление, что «международное олимпийское движение существенно девальвируется и становится жертвой этих вот псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями». «Конечно, мы бы предпочли все-таки видеть старый добрый Международный олимпийский комитет со старыми добрыми идеями олимпизма и классическим олимпийским мировоззрением, в котором свое важное место занимали и российские спортсмены». «Но, к сожалению, эти времена уже миновали», — констатировал представитель Кремля.

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