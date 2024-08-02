Нелегальные мигранты все чаще попадают в Польшу из Латвии — МВД
16:00 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нелегальные мигранты все чаще попадают на территорию Польши из Латвии. Об этом сообщил на брифинге представитель министерства внутренних дел и администрации Польши Яцек Добжиньский.
«Наблюдается новый тренд — все больше мигрантов привозятся в район [польской] границы из Латвии [через Литву]», — сказал он.
«В легковые автомобили набивают по 12 человек, мигрантов. Это молодые люди. Полиция [потом] задерживает их на территории Польши, а затем выдворяет в ту страну, из которой они прибыли», — добавил чиновник.
О том, как мигранты попадают в Латвию, Добжиньский не сообщил.
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