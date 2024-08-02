Нелегальные мигранты все чаще попадают в Польшу из Латвии — МВД

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нелегальные мигранты все чаще попадают на территорию Польши из Латвии. Об этом сообщил на брифинге представитель министерства внутренних дел и администрации Польши Яцек Добжиньский.

«Наблюдается новый тренд — все больше мигрантов привозятся в район [польской] границы из Латвии [через Литву]», — сказал он.

«В легковые автомобили набивают по 12 человек, мигрантов. Это молодые люди. Полиция [потом] задерживает их на территории Польши, а затем выдворяет в ту страну, из которой они прибыли», — добавил чиновник.

О том, как мигранты попадают в Латвию, Добжиньский не сообщил.