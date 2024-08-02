В Словакии проходит операция по борьбе с нелегальной миграцией на границе с Украиной
18:40 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Операция по противодействию нелегальной миграции и контрабанде проходит в Словакии на границе с Украиной. Об этом сообщил журналистам словацкий министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.
«Число попыток нелегально пересечь [границу Украины со Словакией] увеличилось на фоне происходящего военного конфликта на Украине, — сказал он. — В пятницу началась операция по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой [на границе с Украиной]».
Глава МВД выразил особую обеспокоенность тем, что увеличилось число попыток контрабанды с Украины оружия и наркотиков. Операция, в которой задействованы более 400 полицейских и несколько сот единиц спецтехники, продлится в течение суток и завершится в субботу. Сейчас усилено патрулирование границы с Украиной.
Между тем Шутай-Эшток отметил, что необходимость проведения операции была вызвана растущей активностью преступных группировок, специализирующихся на перевозке нелегальных мигрантов.
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