За ночь сбиты 75 БПЛА над семью регионами РФ и Азовским морем
08:30 03.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над семью регионами и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, 8 над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем», — сказали там.
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