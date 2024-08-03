За ночь сбиты 75 БПЛА над семью регионами РФ и Азовским морем

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над семью регионами и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, 8 над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем», — сказали там.