0
0
143
НОВОСТИ

За ночь сбиты 75 БПЛА над семью регионами РФ и Азовским морем

08:30 03.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над семью регионами и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, 8 над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 03.08.2024
США направляют дополнительные силы на Ближний Восток для защиты Израиля — Пентагон
0
39
09:00 03.08.2024
Правительство РФ подняло таможенные пошлины на цветы и алкоголь из недружественных стран
0
103
08:50 03.08.2024
S&P понизило рейтинг Украины до «выборочного дефолта»
0
135
08:40 03.08.2024
Двое россиян оказались в заложниках у группировки GSIM в Нигере — AFP
0
149
22:40 02.08.2024
Полиция в Британии переведена в состояние повышенной готовности на фоне массовых протестов
0
656
22:00 02.08.2024
Секретная служба знала о неизвестном на крыше за полчаса до покушения на Трампа
0
792
21:20 02.08.2024
Байден потребовал от Нетаньяху прекратить эскалацию на Ближнем Востоке — Axios
0
793
20:40 02.08.2024
Минспорт предлагает признать утратившим силу указ о проведении Игр дружбы в 2024 году
0
781
20:00 02.08.2024
Китай хочет победы Харрис на президентских выборах США — Трамп
0
755
19:20 02.08.2024
Глава Мексики назвал неосмотрительным решение США признать победу оппозиции в Венесуэле
0
761

Возврат к списку