S&P понизило рейтинг Украины до «выборочного дефолта»
08:50 03.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до уровня «SD» (выборочный дефолт), говорится в распространенном заявлении.
«Мы понимаем, что Украина намерена начать официальную реструктуризацию некоторых своих еврооблигаций путем предложения обмена. Мы также понимаем, что правительство решило приостановить выплаты по затронутым облигациям до начала реструктуризации. В связи с этим правительство не произвело выплату купонного дохода по еврооблигации 2026 года 1 августа 2024 года, когда платеж должен был состояться, и мы не ожидаем выплаты в течение предусмотренного договором льготного периода в 10 рабочих дней», — говорится в заявлении.
«Поэтому мы понизили наши долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины в иностранной валюте (FC) до „SD/SD“ (выборочный дефолт) с „CC/C“ и рейтинги выпуска еврооблигаций 2026 года до „D“ (дефолт) с „CC“. Мы также подтвердили наш рейтинг „CC“ по остальным приоритетным необеспеченным долговым обязательствам Украины в иностранной валюте», — отметило агентство.
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