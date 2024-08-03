S&P понизило рейтинг Украины до «выборочного дефолта»

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до уровня «SD» (выборочный дефолт), говорится в распространенном заявлении.

«Мы понимаем, что Украина намерена начать официальную реструктуризацию некоторых своих еврооблигаций путем предложения обмена. Мы также понимаем, что правительство решило приостановить выплаты по затронутым облигациям до начала реструктуризации. В связи с этим правительство не произвело выплату купонного дохода по еврооблигации 2026 года 1 августа 2024 года, когда платеж должен был состояться, и мы не ожидаем выплаты в течение предусмотренного договором льготного периода в 10 рабочих дней», — говорится в заявлении.

«Поэтому мы понизили наши долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины в иностранной валюте (FC) до „SD/SD“ (выборочный дефолт) с „CC/C“ и рейтинги выпуска еврооблигаций 2026 года до „D“ (дефолт) с „CC“. Мы также подтвердили наш рейтинг „CC“ по остальным приоритетным необеспеченным долговым обязательствам Украины в иностранной валюте», — отметило агентство.