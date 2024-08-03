Правительство РФ подняло таможенные пошлины на цветы и алкоголь из недружественных стран

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское правительство утвердило повышенные таможенные пошлины на ввоз цветов и алкоголя, — в том числе на спиртовые настойки, джин и ликеры, — из недружественных стран. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован.

Теперь на срезанные цветы и бутоны для составления букетов или декоративных целей вводится пошлина в 20% от таможенной стоимости. На вермуты, спиртовые настойки, виски, ром, джин и можжевеловые настойки, водку, ликеры и этиловый спирт будет распространяться пошлина в 20%, но не менее 3 евро за 100% спирта.

При этом пошлина на вина и вермуты, которые и ранее были включены в перечень, повышается с 20% до 25% — но не менее 2 долларов США за литр.

Ставки будут действовать до 31 декабря 2024 года включительно.