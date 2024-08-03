Президент Вьетнама избран новым генсеком правящей Компартии

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) избрал президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама новым генеральным секретарем ЦК КПВ на период с 2021 по 2026 год. Об этом сообщил на пресс-конференции в Ханое после пленума заместитель начальника Отдела пропаганды и политического воспитания ЦК КПВ Лай Суан Мон.

По его словам, «абсолютным числом голосов» То Лам был избран генеральным секретарем ЦК КПВ 13-го созыва, сменив на этом посту Нгуен Фу Чонга. Генеральный секретарь и президент страны То Лам будет руководить работой Центрального комитета партии, Политбюро и Секретариата в соответствии с обязанностями и полномочиями, установленными Политбюро, сообщил Лай Суан Мон.