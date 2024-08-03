Блинкен утверждает, что опасается за безопасность лидеров оппозиции Венесуэлы

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что обеспокоен безопасностью лидеров венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалеса и Корины Мачадо.

Как говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, Блинкен 2 августа провел телефонный разговор с Гонсалесом и Мачадо. Руководитель американского внешнеполитического ведомства во время беседы утверждал, что Гонсалес получил наибольшее число голосов на состоявшихся в республике президентских выборах.

«Госсекретарь выразил свои опасения относительно их безопасности и благополучия после выборов и осудил любое насилие по политическим мотивам и репрессии», — добавил Миллер. По его словам, Блинкен также «подтвердил приверженность США поддержке процесса восстановления демократических норм в Венесуэле».

Как заявил Блинкен 1 августа, вашингтонская администрация полагает, что политическим силам в Венесуэле пора начать обсуждение передачи полномочий Гонсалесу. Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс 31 июля утверждал, что другим государствам следует признать Гонсалеса победителем президентских выборов в республике.

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет страны после обработки почти 97% протоколов, за действующего президента Николаса Мадуро проголосовали 51,95% избирателей, за Гонсалеса — 43,18%. Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не признает его поражение на выборах.