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Деньги США не имели ничего общего с бюджетом Грузии — спикер парламента

19:30 03.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приостановленная из-за принятия в Грузии закона об иноагентах американская программа помощи никак не связана с грузинским бюджетом. Об этом сообщил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Мы не являемся отсталой страной, находящейся на дотации другого государства. Важно отметить, что нашему обществу говорили, что кто-то где-то прекратил нас финансировать и это будет катастрофой. У этих денег нет ничего общего с бюджетом. Насколько мне известно, в том бюджете, который парламент Грузии утвердил, таких денег не существовало», — сказал Папуашвили.

Спикер подчеркнул, что граждане Грузии сами создают бюджет страны и пополняют казну, откуда затем происходит распределение денег на разные нужды. По его словам, до сих пор не известно, на что тратились те деньги, которые поступали в страну из-за рубежа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля заявил, что Вашингтон принял решение приостановить программу оказания помощи Тбилиси в размере более $95 млн в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах. До этого по той же причине ЕС принял решение заморозить 30 млн евро, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии.

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