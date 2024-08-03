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В Берлине тысячи человек участвуют в демонстрации за мир и против поставок оружия

18:00 03.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тысячи человек принимают участие в массовой демонстрации под лозунгом «Единство, право и свобода — движение» в центре Берлина. Активисты выступают за мир, свободу и демократию, а также против поставок оружия, в том числе на Украину, передает корреспондент ТАСС.

Организатором манифестации является движение Querdenker, которое в период пандемии выступало против принятых властями мер по борьбе с распространением коронавируса. Многие участники нынешней акции несут голубые флаги с изображением голубя мира и флаги Германии, а также плакаты и транспаранты с призывами к миру и прекращению поставок оружия. На некоторых плакатах видны надписи «Мир сейчас! Без оружия!», «Никогда больше войны на немецкой земле», «Мир для всех народов», «Американцы — вон». Кто-то выступает в поддержку Палестины.

Некоторые участники держат в руках российские триколоры. Во время шествия были слышны громкие звуки барабанов и различные мелодии. Звучала советская песня «Катюша». Демонстрация началась в 12:00 по местному времени (13:00 мск). Участники прошли маршем по центральным улицам Берлина и собираются у колонны Победы, где запланирован финальный митинг под девизом «Свобода, мир, радость».

Первоначально для участия в демонстрации зарегистрировались 5 тыс. человек. Организаторы говорили о 7 тыс. участников. По оценке корреспондента ТАСС, манифестантов гораздо больше. Демонстрация носит мирный характер. Порядок обеспечивают порядка 500 сотрудников полиции.

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