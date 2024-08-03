В Харькове демонтировали мемориальную доску борцам с фашизмом
20:30 03.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мемориальная доска борцам с фашизмом демонтирована в Харькове. Об этом сообщило издание «Страна».
Доска была установлена в 2005 году к 60-летию Великой Победы и текст был исполнен на украинском языке. Однако, отмечает «Страна», чиновников не устроило то, что там упоминается Великая Отечественная война и указано ее начало — 1941 год. Официальный Киев теперь продвигает версию, что это была Вторая мировая война, и соответственно ее начало — 1939 год.
НОВОСТИ
- 21:00 03.08.2024
- Американцев призвали покинуть Ливан на любом доступном авиарейсе
- 20:00 03.08.2024
- Австрия в новой стратегии безопасности зафиксирует отказ от газа из РФ к 2027 г.
- 19:30 03.08.2024
- Деньги США не имели ничего общего с бюджетом Грузии — спикер парламента
- 19:00 03.08.2024
- Совместные учения ВС Китая, Мозамбика и Танзании проходят на востоке Африки
- 18:30 03.08.2024
- Все больше украинцев выступают за переговоры с РФ — исследование
- 18:00 03.08.2024
- В Берлине тысячи человек участвуют в демонстрации за мир и против поставок оружия
- 17:30 03.08.2024
- Союзники по НАТО попросили Польшу отозвать своего генерала из штаб-квартиры альянса
- 17:00 03.08.2024
- «Моссад» наняла агентов спецслужб Ирана для убийства Хании в Тегеране — СМИ
- 16:00 03.08.2024
- Микроавтобус взорван террористом-смертником на юге Сомали, погибли более 30 человек
- 15:00 03.08.2024
- Бах заявил о недопустимости травли проваливших гендерный тест спортсменок
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать