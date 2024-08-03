В Харькове демонтировали мемориальную доску борцам с фашизмом

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мемориальная доска борцам с фашизмом демонтирована в Харькове. Об этом сообщило издание «Страна».

Доска была установлена в 2005 году к 60-летию Великой Победы и текст был исполнен на украинском языке. Однако, отмечает «Страна», чиновников не устроило то, что там упоминается Великая Отечественная война и указано ее начало — 1941 год. Официальный Киев теперь продвигает версию, что это была Вторая мировая война, и соответственно ее начало — 1939 год.