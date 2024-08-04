Власти КНДР решили наращивать ядерные силы, чтобы быть готовыми к ядерной войне

09:00 Источник: Интерфакс

Отдел по внешней политике МИД КНДР предупредил о наращивании республикой своего ядерного потенциала для повышения степени готовности к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В официальном сообщении отдела, озаглавленном "Мы будем отвечать на любой выбор враждебных сил более мощными контрмерами", говорится: "Усугубление ядерной угрозы и координация провокационной ядерной готовности одной стороны подчеркивают необходимость наращивания ядерных сил сдерживания другой стороны и ее полной готовности к вступлению в ядерную войну".

Сообщение опубликовано в связи с проведением США и Южной Кореей 30 июля - 1 августа на американской военной базе в южнокорейском Пхёнтхэке провинции Кёнгидо учений Iron Mace с имитацией ядерной операции в ответ на применение ядерного оружия Северной Кореей.