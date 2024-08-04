На украинских беженцев Литва с 2022 года потратила более 100 млн евро
14:45 04.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 114 млн евро выделены Литвой по линии социальной помощи с 2022 года находящимся в стране украинским беженцам. Об этом сообщило агентство BNS, опираясь на информацию, полученную в министерстве труда и социальной защиты.
«С учетом средств в размере 8,7 млн евро, выделенных на текущей неделе правительством, общий объем помощи украинским беженцам по социальной линии с 2022 года превышает 114 млн евро», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 15:35 04.08.2024
- США отправили на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-22 - СМИ
- 15:15 04.08.2024
- The Economist назвал число истребителей F-16, которые Украина уже получила
- 12:45 04.08.2024
- Рябков: Время односторонних уступок Москвы осталось бесповоротно в прошлом
- 11:45 04.08.2024
- Ситуация в ходе конфликта становится для ВСУ все более безнадежной - Die Wel
- 11:30 04.08.2024
- Около 800 тыс. мужчин призывного возраста фактически «ушли в подполье» - депутат Рады
- 09:30 04.08.2024
- Еще две авиакомпании приостановили полеты в международный аэропорт Тель-Авива
- 09:10 04.08.2024
- У Крымского моста со стороны Тамани снова скопилось более тысячи автомобилей
- 09:00 04.08.2024
- Власти КНДР решили наращивать ядерные силы, чтобы быть готовыми к ядерной войне
- 21:00 03.08.2024
- Американцев призвали покинуть Ливан на любом доступном авиарейсе
- 20:30 03.08.2024
- В Харькове демонтировали мемориальную доску борцам с фашизмом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать