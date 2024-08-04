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НОВОСТИ

На украинских беженцев Литва с 2022 года потратила более 100 млн евро

14:45 04.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 114 млн евро выделены Литвой по линии социальной помощи с 2022 года находящимся в стране украинским беженцам. Об этом сообщило агентство BNS, опираясь на информацию, полученную в министерстве труда и социальной защиты.

«С учетом средств в размере 8,7 млн евро, выделенных на текущей неделе правительством, общий объем помощи украинским беженцам по социальной линии с 2022 года превышает 114 млн евро», — говорится в сообщении.

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