Пограничникам КНДР передали 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничным войскам КНДР передали 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, которые были произведены на предприятиях страны. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), церемония прошла в присутствии лидера страны Ким Чен Ына.

Он отметил, что укрепление обороноспособности является важнейшим государственным делом наряду с улучшением жизни населения и ликвидацией последствий стихийных бедствий. В последние дни КНДР ведет восстановительные работы в северно-западной части страны после наводнений.