Пограничникам КНДР передали 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет
09:20 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пограничным войскам КНДР передали 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, которые были произведены на предприятиях страны. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), церемония прошла в присутствии лидера страны Ким Чен Ына.
Он отметил, что укрепление обороноспособности является важнейшим государственным делом наряду с улучшением жизни населения и ликвидацией последствий стихийных бедствий. В последние дни КНДР ведет восстановительные работы в северно-западной части страны после наводнений.
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