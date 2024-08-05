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Манифестанты в Британии попытались поджечь второй отель с нелегальными мигрантами — ТВ

09:32 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демонстранты в Великобритании попытались в воскресенье поджечь второй отель, где временно содержатся нелегальные иммигранты. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его информации, инцидент произошел в городе Тамуэрт в графстве Стаффордшир. На опубликованных кадрах протестанты кидают в здание петарды и различные предметы, а часть гостиницы горит.

Полиция Тамуэрта заявила, что ее сотрудники в курсе протестной активности в городе и задействовали подразделения по противодействию массовым беспорядкам.

Ранее в воскресенье толпа из около нескольких сотен крайне правых активистов попыталась поджечь гостиницу с нелегальными мигрантами в городе Ротерем в графстве Южный Йоркшир. Ряд манифестантов разбили стекла и пробрались внутрь гостиницы. Согласно сообщениям, им удалось поджечь здание, одновременно заблокировав выходы мусорными баками. По информации газеты The Daily Telegraph, они кричали: «Выгони их», «Мы хотим вернуть нашу страну», «Йоркшир».

Позже полиции удалось оттеснить активистов от гостиницы и оцепить здание, чтобы не допустить нового нападения. Как сообщили в полиции, десять стражей порядка получили ранения, из постояльцев гостиницы никто не пострадал.

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