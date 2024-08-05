Премьер Саксонии предложил обсудить с населением вопрос размещения в ФРГ ракет США
11:05 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) предлагает провести обсуждение с населением вопросов размещения на территории Германии американских ракет и возвращения в стране обязательной военной службы.
«Я считаю неправильным, что это оружие должно быть размещено сейчас без каких-либо обсуждений. И что министру обороны ФРГ было запрещено говорить на тему обязательной военной службы. Это тоже нужно обсудить и решить. Я бы спросил об этом у немцев», — сказал Кречмер в интервью газете Die Welt. Однако само решение о размещении американских ракет он назвал «абсолютно верным». Конфликт на Украине, по его словам, должен закончиться как можно скорее, и Германия должна сделать все для этого.
Кречмер подчеркнул, что «необходимы дебаты о возвращении воинской повинности, [по итогам которых следует провести] референдум». «Основой для этого могут послужить различные предложения, которые сначала будут обсуждены в Бундестаге. Затем правительство ФРГ должно реализовать результаты референдума», — полагает он.
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