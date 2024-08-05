Премьер Бангладеш подала в отставку и направляется в Индию
14:00 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подавшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина направляется в Индию. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к индийскому парламенту.
«Индия — это та страна, которой Шейх Хасина может доверять. Поэтому она отправилась в Индию из Бангладеш, где не прекращаются протесты», — сказал источник.
По его словам, «в Бангладеш уже было несколько военных правительств». «Поэтому неудивительно, что армия пытается взять на себя ответственность за ситуацию», — сказал собеседник агентства. Он также выразил надежду на скорое разрешение кризиса в соседней стране.
Ранее издание Prothom Alo Daily сообщило, что Шейх Хасина вылетела на военном вертолете в Индию. Вместе с сестрой она покинула свою резиденцию в Дакке, чтобы укрыться в более безопасном месте.
Антиправительственные протесты вспыхнули с новой силой в Дакке и других городах Бангладеш 4 августа. Участники акций требуют отставки Шейх Хасины. Власти объявили в республике комендантский час и три выходных дня с понедельника. Улицы в городах патрулируют военные. В стране отключается интернет, блокируются социальные сети. Железные дороги Бангладеш приостановили перевозки на неопределенный срок. Закрыты швейные фабрики. Организаторы протестов призывают принять участие в марше на Дакку.
НОВОСТИ
- 15:00 05.08.2024
- Макрон просит оппозицию не выносить вотум недоверия правительству — Politico
- 14:32 05.08.2024
- Шойгу прибыл с визитом в Иран
- 14:12 05.08.2024
- На Украине смертность в три раза превысила рождаемость
- 13:32 05.08.2024
- Китай обеспечил более половины въездного турпотока в РФ в первом полугодии 2024 г.
- 13:20 05.08.2024
- Санду и ее партия сдают Молдавию в энергетическое рабство Румынии — Шор
- 13:05 05.08.2024
- Власти Индии привели в повышенную готовность армию и полицию в Джамму и Кашмире - СМИ
- 13:00 05.08.2024
- В ЕП хотят приостановить участие Венгрии в Шенгене из-за виз для РФ — Politico
- 12:32 05.08.2024
- В Иране угрожают ликвидировать Нетаньяху в ответ на убийство Исмаила Хании
- 12:20 05.08.2024
- Расселение аварийного жилья войдет в новый нацпроект — Хуснуллин
- 12:05 05.08.2024
- В Тюмени задержаны два вербовщика, отправивших 19 россиян в ряды террористов в Сирию — ФСБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать