Премьер Бангладеш подала в отставку и направляется в Индию

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина направляется в Индию. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к индийскому парламенту.

«Индия — это та страна, которой Шейх Хасина может доверять. Поэтому она отправилась в Индию из Бангладеш, где не прекращаются протесты», — сказал источник.

По его словам, «в Бангладеш уже было несколько военных правительств». «Поэтому неудивительно, что армия пытается взять на себя ответственность за ситуацию», — сказал собеседник агентства. Он также выразил надежду на скорое разрешение кризиса в соседней стране.

Ранее издание Prothom Alo Daily сообщило, что Шейх Хасина вылетела на военном вертолете в Индию. Вместе с сестрой она покинула свою резиденцию в Дакке, чтобы укрыться в более безопасном месте.

Антиправительственные протесты вспыхнули с новой силой в Дакке и других городах Бангладеш 4 августа. Участники акций требуют отставки Шейх Хасины. Власти объявили в республике комендантский час и три выходных дня с понедельника. Улицы в городах патрулируют военные. В стране отключается интернет, блокируются социальные сети. Железные дороги Бангладеш приостановили перевозки на неопределенный срок. Закрыты швейные фабрики. Организаторы протестов призывают принять участие в марше на Дакку.