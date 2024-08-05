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Более 420 человек задержаны с момента начала беспорядков в Британии — The Times

15:32 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 420 человек задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков. Такую цифру привела на своих страницах газета The Times.

Акции протеста антиимигрантской направленности, которые в ряде случаев перерастали в столкновения с полицией и погромы, проходят в стране почти неделю. Их отправной точкой стали убийство трех детей в городе Саутпорт и распространившиеся после этого слухи о личности нападавшего.

По информации The Times, на этом фоне со стороны ряда депутатов стали раздаваться призывы к премьер-министру Киру Стармеру в чрезвычайном порядке прервать парламентские каникулы и провести заседание законодательного органа. Пока правительство сопротивляется подобным планам.

Позднее в понедельник должно пройти заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra по вопросу массовых беспорядков.

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