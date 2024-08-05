Власти РФ достойно решают стоящие перед страной задачи, но расслабляться нельзя — Путин
16:00 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти России в целом достойно и с хорошим результатом решают стоящие перед страной задачи, но расслабляться нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателями палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.
«Сделано было за весеннюю сессию немало, но нам нужно постоянно держать руку на пульсе. Жизнь постоянно ставит перед нами новые задачи, в целом мы решаем их достойно, с хорошим результатом. Но расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряженно», — сказал глава государства.
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