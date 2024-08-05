Число трудовых мигрантов из Таджикистана в первом полугодии 2024 года сократилось на 16%
18:00 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число граждан Таджикистана, выехавших в трудовую миграцию за пределы республики в первом полугодии 2024 года, сократилось на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив почти 393 тыс. человек. Такие данные приводятся на сайте Министерства труда, миграции и занятости населения республики.
«В первом полугодии текущего года количество трудовых мигрантов, выехавших за границу, составило 392 805 человек, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом, в аналогичный период 2023 года — 467 247 человек», — говорится в сообщении.
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