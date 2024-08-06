По уголовному делу из-за взрыва в Нижнем Тагиле задержаны три человека
10:00 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мастер и два слесаря компании «ГАЗЭКС» задержаны по уголовному делу из-за взрыва в Нижнем Тагиле, где обрушилась часть дома. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«5 августа были задержаны мастер и два слесаря компании по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 статьи 238 УК РФ. „ГАЗЭКС“ оказывает всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии в Нижнем Тагиле», — рассказали в компании.
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