План по доходам бюджета РФ в 2024 г. будет выполнен — глава ФНС

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План доходам федерального бюджета РФ в 2024 года будет выполнен, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«И по концу года мы также прогнозируем выполнение бюджета. Никаких существенных проблем мы здесь не наблюдаем», — сказал Егоров.