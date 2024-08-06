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Киеву пора задуматься о стоимости «добрых услуг» Запада — Шойгу

14:32 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Если Запад думает, что сможет затянуть Россию в долгий переговорный процесс по Украине и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы в ходе спецоперации, то он глубоко заблуждается, заявил журналистам секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

«Казалось бы, пора уже задуматься о стоимости „добрых услуг“ Запада и начать думать об интересах своего народа, — указал Шойгу. — Но, к сожалению, видим мы пока обратное».

Секретарь СБ РФ отметил, что европейцы «вновь всячески препятствуют достижению реального прогресса в украинском урегулировании, выдвигая заведомо неприемлемые инициативы в духе копенгагенского или швейцарского форматов». «Если западники думают, что им удастся затянуть Россию в долгий переговорный процесс и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы на поле боя, то здесь они глубоко заблуждаются», — добавил он.

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